Novavax und polnische Mabion unterzeichnen Vertrag für COVID-19 Impfstoffproduktion

Novavax holt das polnische Biotech-Unternehmen Mabion endgültig an Bord. Wie Mabion bekannt gibt, habe man einen Vertrag mit Novavax unterzeichnet, dessen Gegenstand die großtechnische Herstellung des zentralen Proteinantigens für den COVID-19-Impfstoffkandidaten NVX-CoV2373 von Novavax ist. „Der Vierjahresvertrag stellt Produktionskapazitäten in der Produktionskapazität in Mabions polnischem Werk bis 2026”, meldet Mabion am ...