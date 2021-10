Der Corona-Lockdown hat weltweit zu einem Zuwachs an Fällen von Depressionen, Angstzuständen, Einsamkeit und sogar Selbstgefährdung bei Kindern geführt. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Organisation „Save the Children“ hervor, die Umfrageergebnisse des „Oxford COVID-19 Government Response Tracker“ von mehr als 13.000 Kindern in 46 Ländern verarbeitet hat. Demnach berichteten 83 Prozent der Kinder

Der Beitrag Weltweit stirbt alle 11 Minuten ein junger Mensch durch Suizid erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Pauline Schwarz.