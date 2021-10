Goldpreis nach Arbeitsmarktdaten deutlich im Plus

Anzeige

London 08.10.2021 - Der Goldpreis zeigt sich am Freitag deutlich fester. Der US-Arbeitsmarkt hat sich auch im September weniger stark entwickelt als erwartet. Gold klettert zeitweise auf mehr als 1.780 USD.



In den USA wurden im September 194.000 neue Stellen geschaffen. Damit hat die Wirtschaft im Land erneut weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Prognosen lagen im Vorfeld bei rund 500.000 Stellen. Im August wurden 366.000 Stellen geschaffen, was aber ebenfalls weit weniger war als prognostiziert.