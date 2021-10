Invesco führt börsengehandelte Fonds für digitale Vermögenswerte und Blockchain in den USA ein

ATLANTA, 8. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Invesco Ltd. (NYSE: IVZ), ein weltweit führendes Asset-Management-Unternehmen, hat heute die Einführung von zwei passiv verwalteten börsengehandelten Fonds (Exchange-Traded Funds, ETFs) bekannt gegeben, die auf digitale Vermögenswerte und Blockchain konzentriert sind. Der Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) und der Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) bieten thematische Beteiligungen an globalen Aktiengesellschaften und ausgewählten Anlagevehikeln, die aktiv im Kryptowährungs- und Blockchain-Sektor tätig sind.

Ab heute um 9:30 Uhr ET werden die folgenden neuen ETFs auf Cboe Global Markets gelistet:

- Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO)

- Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC)

„Die heutige Einführung eröffnet den Anlegern einen neuen Zugang zu dieser schnell wachsenden Anlageklasse, indem sie das Engagement gegenüber Schlüsselunternehmen im Kryptowährungs- und Blockchain-Ökosystem mit einer Zuordnung zu einem Anlagevehikel kombinieren, das digitale Vermögenswerte direkt im ETF-Wrapper hält", erklärte John Hoffman, Head of Americas, ETFs & Indexed Strategies bei Invesco. „Das kombinierte, breitgefächerte Know-how, das Alerian und Galaxy diesen Invesco-ETFs zur Verfügung stellen, ist ein einzigartiger Vorteil und wir freuen uns darauf, mit beiden Unternehmen eine gemeinsame langfristige Vision zu den potenziellen digitalen Assets und Blockchains für die Anlageergebnisse der Kunden zusammenzustellen."

Der Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) wird darauf abzielen, den Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts & ETPs Index zu verfolgen und ein Engagement in Unternehmen zu ermöglichen, die sowohl im Kryptowährungs- als auch im Blockchain-Bereich tätig sind. Dazu gehören Unternehmen wie Kryptowährungs-Miner, Kryptowährungs-Infrastrukturtechnologien und Käufer von Kryptowährungen. Der Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) von Invesco wird darauf abzielen, den Alerian Galaxy Global Blockchain Equity, Trusts & ETPs Index zu verfolgen und Zugang zu denselben Unternehmen wie der SATO sowie zu einem Segment von Unternehmen zu bieten, die an der Forschung und Entwicklung von Blockchain-Technologie beteiligt sind, die nicht an Kryptowährung gebunden ist.