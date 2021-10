PTC bietet die "marktführende AR-Plattform für vernetzte Mitarbeiter"

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots/PRNewswire) - - Die Vuforia® Enterprise Augmented Reality SolutionsSuite von PTC wird in der PAC-Radar-Analyse der teknowlogy Group im dritten Jahrin Folge als "Best-in-Class" eingestuft- Die Vuforia® Enterprise Augmented Reality (AR) Suite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3300782-1&h=3281204417&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Fproducts%2Fvuforia%3Futm_source%3Dpacradar%26utm_medium%3Dpressrelease%26utm_campaign%3Daugmentedreality&a=Vuforia%C2%AE+Enterprise+Augmented+Reality+(AR)+Suite) von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3300782-1&h=4084728760&u=http%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde&a=PTC wurde zum dritten Mal in Folge als "Best-in-Class"-Technologie inder jüngsten PAC-Radar-Analyse der teknowlogy Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3300782-1&h=2544167795&u=https%3A%2F%2Fwww.teknowlogy.com%2Fde%2F&a=teknowlogy+Group) ausgezeichnet. In dem https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3300782-1&h=3962521427&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3300782-1%26h%3D2398231860%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3300782-1%2526h%253D4186027362%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fresources%25252Faugmented-reality%25252Freport%25252Ftop-platforms-for-connected-workers%25252F%25253Futm_source%25253Dpacradar%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Daugmentedreality%2526a%253Dreport%26a%3DBericht%2B&a=Bericht%C2%A0 mit dem Titel"Open Digital Platforms for the Industrial World in Europe 2021" positioniertsich PTC als Top-Anbieter in den Kategorien "Kompetenz" und "Marktstärke".Dem Bericht zufolge ist die AR-Plattform von PTC heute aus drei Gründen diemarktführende Lösung für vernetzte Werker. Erstens ist PTC der einzige Anbieter,der ein breites Lösungsportfolio für verschiedene Anwendungsfälle und aufunterschiedlichen technischen Ebenen anbietet - Deep Code ( Vuforia Engine(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3300782-1&h=1907960864&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Fproducts%2Fvuforia%2Fvuforia-engine%3Futm_source%3Dpacradar%26utm_medium%3Dpressrelease%26utm_campaign%3Daugmentedreality&a=Vuforia+Engine%E2%84%A2) ), Low Code ( Vuforia Studio(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3300782-1&h=72439617&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Fproducts%2Fvuforia%2Fvuforia-studio%3Futm_source%3Dpacradar%26utm_medium%3Dpressrelease%26utm_campaign%3Daugmentedreality&a=Vuforia+Studio%E2%84%A2) ) und No Code ( Vuforia Expert Capture(TM)(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3300782-1&h=3846489534&u=https%3A%2F%2Fwww.