Daimlers Strategie zahlt sich aus. Aktie springt nach oben! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.10.2021, 17:48 | | 18 0 08.10.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Liste der Tagesgewinner am heutigen Freitag führt im Dax die Daimler-Aktie an. Derzeit beträgt das Plus rund drei Prozent, womit der Autobauer erstmals seit Dezember 2015 wieder über die Marke von 80 Euro klettert! Damit setzt die Aktie den extremen Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. Immerhin hat sich der Kurs seit den Corona-Tiefs im März 2020 mehr als verdreifacht! Doch damit nicht genug… Denn die Abspaltung der LKW-Sparte (Daimler-Truck) und die Fokussierung auf PKW könnte das Profil weiter schärfen und viel Geld in die Kassen spülen. Dem Rechnung tragend hat die Royal Bank of Canada Daimler erneut analysiert und kommt zu einer klaren Kauf-Empfehlung. Dabei sieht Analyst Tom Narayan eine faire Bewertung erst bei 106 Euro erreicht. Das wäre aus heutiger Sicht ein Potenzial von über 30 Prozent! Fazit: Daimler arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Dabei hat der Kurs trotz der zurückliegenden Rallye immer noch einiges Potenzial vor sich. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Daimler genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie hier. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Daimler der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Daimler-Analyse einfach hier klicken.

