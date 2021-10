Valnevas Hoffnung wird konkreter. Die Aktie meldet sich zurück! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.10.2021, 17:48 | | 17 0 08.10.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Während BioNTech und Moderna auf die neuartigen mRNA-Impfstoffe setzen, hat der französische Impfstoffspezialist Valneva ein Corona-Mittel auf Basis von Totviren entwickelt. Die ersten Studien waren dabei so erfolgversprechend, dass das Unternehmen schon in Kürze die Ergebnisse der finalen Phase-III-Studie präsentieren möchte. Geht es nach den Franzosen, soll die Notfallzulassung noch in diesem Jahr erfolgen! Der Aktienkurs konnte sich gestern von dem heftigen Kursrutsch am Mittwoch erholen und setzt diese positive Tendenz auch heute fort. Auf der Handelsplattform Tradegate verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von 1,4 Prozent und notiert bei 12,64 Euro. Damit hat Valneva die zuletzt hart umkämpfte Marke von 12,50 Euro wieder übersprungen. Tipp für Anleger: Valneva hat durchaus das Potenzial die nächste BioNTech zu werden. Damit ist die Situation bei Valneva extrem spannend. Daher haben wir Unternehmen und Aktie genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse in einem exklusiven eBook für Sie zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer