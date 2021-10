EQS Group-Ad-hoc: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Halbjahresergebnis Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2021 08.10.2021 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Net Asset Value per 30. September 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

30. September 2021 EUR 141.50 (CHF 152.99), was einer positiven Veränderung von 1.7% in EUR respektive 1.7% in CHF seit dem 31. August 2021 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im September positiv. Massgeblicher Treiber dieser positiven Wertentwicklung waren - neben einer vorteilhaften Entwicklung des USD gegenüber dem EUR - positive Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter Highland Europe II, Boulder Ventures IV und Procuritas VI, sowie bei den direkten Co-Investitionen in Acino, einem Schweizer Pharmaunternehmen, und Design Holding, welche die drei Marken Flos, Louis Poulsen und B&B Italia im Inneneinrichtungsbereich vereint.

Das Portfolio war im September mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 7.6 Mio. cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV aus dem Verkauf von Arcadia Consumer Healthcare, einem führenden Anbieter rezeptfreier Medikamente, Vitaminpräperate und Nahrungsergänzungsmitteln, sowie von Alpha CEE Opportunity IV aus dem Verkaufserlös mehrerer Beteiligungen, darunter der Verkauf von Aktien an Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen, und von Allegro, einer polnischen E-Commerce-Plattform.

PEH tätigte im September eine Kapitalzusage von (i) USD 10.0 Mio. an Abry Heritage Partners II, einen nordamerikanischen Buyout-Fonds mit Fokus auf das untere mid-market Segment, (ii) GBP 9.0 Mio. an Pollen Street Capital IV, einem auf das untere mid-market Segment spezialisierten Fonds mit einem Fokus auf Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, sowie (iii) eine von USD 3.0 Mio. an Evolution Technology Fund II, einem globalen Early-Stage-Venture-Fonds mit Schwerpunkt auf Technologieunternehmen. PEH investierte darüber hinaus EUR 4.4 Mio. über eine single-asset Sekundärmarkttransaktion in Regina Maria, eine private Gesundheitsplattform in Rumänien und Serbien.