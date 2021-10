Ölpreise legen deutlich zu - WTI erstmals seit November 2014 über 80 US-Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag deutlich zugelegt und zeitweise Mehrjahreshochs erreicht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,08 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar mehr als am Donnerstag. Mit 83,43 Dollar erreichte der Brent-Preis zeitweise den höchsten Stand seit November 2018.

Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,47 Dollar auf 79,77 Dollar. Mit zeitweise 80,11 Dollar war der WTI-Preis erstmals seit November 2014 über 80 Dollar gestiegen.