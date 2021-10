(neu: Schwankender Kursverlauf, neue Aussagen, Schlusskurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt in Turbulenzen geratenen Aktien von Adler Group haben am Freitag sprunghaft auf einen möglichen Einstieg des Branchenriesen Vonovia reagiert. Die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns schossen zum Auftakt um mehr als 12 Prozent hoch bis auf 13 Euro, die Anleger blieben aber schreckhaft. Zeitweise ins Minus gedreht, pendelte sich der Kurs am Ende wieder mit 3,9 Prozent in der Gewinnzone ein. Die Adler-Aktie schloss bei exakt 12 Euro. Die im Dax enthaltenen Anteilscheine von Vonovia schlossen eineinhalb Prozent schwächer.

Vonovia hat sich in einer Vereinbarung mit dem Adler-Großaktionär Aggregate Holdings das Recht gesichert, einen Anteil von 13,3 Prozent an Adler zu erwerben. Wird die Kaufoption gezogen, würde sich der Anteil von Aggregate an Adler halbieren. Vonovia teilte anschließend mit, die Kaufoption zu 14 Euro je Aktie über die nächsten 18 Monate ausüben zu können. Von den Bochumern hieß es zur Begründung, die ganze Immobilienbranche habe kein Interesse an einer instabilen Adler Group.