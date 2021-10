Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Iran will dem Libanon trotz US-Sanktionen weiteres Öl liefern Trotz bestehender US-Sanktionen will der Iran dem krisengeplagten Libanon weiteres Öl liefern. Das kündigte der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian am Freitag bei einem Besuch in Beirut an. Dort traf er Hassan Nasrallah, Chef der mit dem …