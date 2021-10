Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

RBC stuft SIEMENS AG auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Mark Fielding nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen je Aktie für den …