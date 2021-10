Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend im Plus - Prager Börse unverändert Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag überwiegend zulegt. In Westeuropa dagegen wurden mehrheitlich Verluste verzeichnet und in den USA zeigten sich die Wall Street richtungslos. An der Prager Börse schloss der PX …