Nachdem die Pfizer-Aktie nun ihre Tiefstände von 26,44 US-Dollar aus Anfang März deutlich abschütteln konnte und bis Anfang August dieses Jahres in den Bereich von 51,86 US-Dollar zugelegt hatte, wechselte der Trendverlauf und brachte Verluste in den markanten Unterstützungsbereich zwischen 42,26 und 43,00 US-Dollar hervor. Dort verläuft grob ein Abwärtstrend seit 2018, der zusätzlich für eine Stabilisierung sorgt. Aktuell basteln Anleger in diesem Bereich an einem Boden, dieser muss für einen Trendwechsel jetzt zwingend gelingen.

Zitterpartie um 42 USD

Sollten sich bullische Marktkräfte durchsetzen und die Pfizer-Aktie in den kommenden Tagen mindestens über ein Niveau von 43,45 US-Dollar vorantreiben, würde sich ein klarer Boden abzeichnen und könnte infolgedessen Aufwärtspotenzial zunächst an 44,72 und darüber in den Bereich von 46,20 US-Dollar freisetzen. Anschließend müsste die Lage erneut ausgewertet werden. Abschläge unter 42,00 US-Dollar würden dagegen mit weiteren Verlusten in den Bereich von 40,43 und womöglich noch den längerfristigen Aufwärtstrend um 38,70 US-Dollar einhergehen.