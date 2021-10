Unruhiger Herbst / Kommentar zum Ausblick am Aktienmarkt von Christopher Kalbhenn.

Frankfurt/M. (ots) - Auch wenn es dem Dax am Freitag noch gelungen ist, bei 15.206 Zählern mit einem kleinen Wochenplus von 0,3% aus dem Handel zu gehen, scheint sich der von einigen Experten für den Aktienmarkt prognostizierte unruhige Herbst einzustellen. Wie nervös die Marktteilnehmer angesichts der Vielzahl von Unsicherheitsfaktoren derzeit sind, zeigte sich am Mittwoch, als der Index unter die Marke von 15.000 Punkten bis auf 14.828 Punkte absackte, ein Minus im Vergleich zum Rekord von Mitte August von rund 1.200 Zählern. Schon von einer langen Liste von Belastungen, darunter die Notlage des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande und der inzwischen vorübergehend entschärfte Washingtoner Streit um die Schuldenobergrenze, angeschlagen, kippte die Stimmung vollends, als die Energiepreise, vor allem für Erdgas, durch die Decke gingen.

Die Energiepreishausse und die damit weiter zunehmenden Inflationsrisiken lassen kaum noch einen Zweifel daran, dass die geldpolitische Wende unmittelbar bevorsteht. Die Fed wird definitiv den Tapering-Start noch in diesem Jahr verkünden, und mit Neuseeland hat nun auch die erste entwickelte Volkswirtschaft ihre erste Leitzinserhöhung gesehen. Der wichtigste Antreiber der Hausse der letzten Jahre, liquiditätsspendende Anleihekäufe der Zentralbanken und niedrigste Leitzinsen und Anleiherenditen, beginnt an Kraft zu verlieren. Die zehnjährige Bundrendite stieg am Freitag bis auf -0,15% - der höchste Stand seit Mai.