Nel ASA mit ganz neuer Perspektive. DAS könnte alles verändern! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.10.2021, 19:48 | | 15 0 08.10.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Nel ASA verabschiedet sich mit einem regelrechten Paukenschlag ins Wochenende. Nachdem der norwegische Wasserstoffspezialist schon in den vergangenen Tagen in schöner Regelmäßigkeit neue Aufträge bekannt gab, zieht das Unternehmen jetzt einen ganz dicken Fisch an Land. Denn wie Nel soeben mitteilte, hat der Konzern mit dem japanischen Handelsunternehmen ITOCHU Corporation eine Absichtserklärung unterzeichnet. Nel ASA und ITOCHU wollen gemeinsam Projekte entwickeln und die Chancen für die Wasserstofftechnologie rund um den Globus ausloten. Sollte die Zusammenarbeit funktionieren, könnte das für Nel tatsächlich zum Gamechanger werden. Denn ITOCHU ist mit fast 100 Milliarden Euro Jahresumsatz ein richtig dicker Fisch. An der Börse scheint die neueste Meldung noch nicht angekommen zu sein, denn Nel notiert heute unverändert. Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Bewertung korrigiert und die Aktie nach oben schießt. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

