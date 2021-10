Daimler kann jetzt Historisches schaffen! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.10.2021, 19:48 | | 14 0 08.10.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Daimler kennen die Kurse seit Monaten nur eine Richtung: Es geht nach oben. Sogar steil nach oben. Das Tief während des Corona-Crashs im März 2020 lag bei 21,02 am 19.03.2020. Seither hat sich die Aktie mittlerweile fast vervierfacht. Heute überbietet der Autobauer, der in Kürze seine LKW-Sparte unter dem Namen Daimler-Truck an die Börse geben will, erstmals seit 2015 wieder über 80 Euro. Doch das könnte erst der Anfang sein! Denn Daimler ist eine der ganz wenigen Aktien, die ihr Top aus der Zeit der Jahrhundert-Hausse 1999/2000 noch nicht nachhaltig überboten haben. Dieses Top liegt im Bereich um 86 Euro. Es fehlen nach dem heutigen Anstieg also weniger als zehn Prozent, um diese ehemalige Bestmarke nach mehr als 20 Jahren endgültig zu überbieten. Das wäre ein echter Meilenstein für Daimler! Fazit: Daimler steht kurz davor Historisches zu schaffen. Dabei hat der Kurs trotz der zurückliegenden Rallye immer noch einiges Potenzial vor sich. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Daimler genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie hier. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Daimler der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Daimler-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer