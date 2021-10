DGAP-DD Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA deutsch Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 08.10.2021, 20:00 | | 16 0 | 0 08.10.2021, 20:00 |

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.10.2021 / 19:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name: Bernd Geske 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA b) LEI 529900XO0YTOOKCLQB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie Beschreibung: ISIN: DE0005493092 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Währung Preise Volumen EUR 4,776 358,20 EUR 4,776 2.454,86 EUR 4,788 6.224,40 EUR 4,8 8.054,40 EUR 4,8 4.262,40 EUR 4,8 163,20 EUR 4,796 2.398,00 EUR 4,8 10.876,80 EUR 4,8 5.596,80 EUR 4,8 1.238,40 EUR 4,8 12.806,40 EUR 4,8 15.081,60 EUR 4,806 5.767,20 EUR 4,806 3.133,51 EUR 4,806 1.441,80 EUR 4,806 470,99 EUR 4,806 1.912,79 EUR 4,806 1.691,71 EUR 4,806 2.883,60 EUR 4,806 1.523,50 EUR 4,806 2.801,90 EUR 4,806 2.403,00 EUR 4,804 5.116,26 EUR 4,804 2.560,53 EUR 4,804 3.838,40 EUR 4,804 5.764,80 EUR 4,804 3.463,68 EUR 4,804 2.286,70 EUR 4,804 312,26 EUR 4,804 677,36 EUR 4,802 1.675,90 EUR 4,802 3.462,24 EUR 4,802 1.786,34 EUR 4,802 509,01 EUR 4,802 1.306,14 EUR 4,802 2.881,20 EUR 4,802 576,24 EUR 4,802 2.160,90 EUR 4,8 8.515,20 EUR 4,8 4.286,40 EUR 4,8 3.484,80 EUR 4,8 6.456,00 EUR 4,8 6.456,00 EUR 4,8 12.000,00 EUR 4,8 758,40 EUR 4,8 6.456,00 EUR 4,802 1.488,62 EUR 4,802 2.881,20 EUR 4,802 912,38 EUR 4,802 585,84 EUR 4,802 902,78 EUR 4,802 2.881,20 EUR 4,8 3.840,00 EUR 4,8 7.747,20 EUR 4,8 96,00 EUR 4,81 9.620,00 EUR 4,81 9.783,54 EUR 4,824 270,14 EUR 4,824 2.532,60 EUR 4,83 17.388,00 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 2.253,74 EUR 4,826 1.274,06 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 2.533,65 EUR 4,826 694,94 EUR 4,826 1.056,89 EUR 4,826 844,55 EUR 4,822 24.110,00 EUR 4,82 24.100,00 EUR 4,828 2.790,58 EUR 4,828 4.074,83 EUR 4,828 1.506,34 EUR 4,828 2.476,76 EUR 4,828 2.790,58 EUR 4,828 313,82 EUR 4,828 502,11 EUR 4,828 2.288,47 EUR 4,828 1.815,33 EUR 4,828 2.790,58 EUR 4,828 2.790,58 EUR 4,822 626,86 EUR 4,822 1.282,65 EUR 4,822 2.743,72 EUR 4,822 2.743,72 EUR 4,822 2.743,72 EUR 4,822 1.928,80 EUR 4,822 1.109,06 EUR 4,822 1.123,53 EUR 4,818 501,07 EUR 4,818 2.967,89 EUR 4,818 20.621,04 EUR 4,816 2.167,20 EUR 4,816 2.167,20 EUR 4,816 2.167,20 EUR 4,816 5.779,20 EUR 4,816 722,40 EUR 4,816 2.167,20 EUR 4,816 8.909,60 EUR 4,812 14.436,00 EUR 4,808 19.232,00 EUR 4,808 4.808,00 EUR 4,804 528,44 EUR 4,804 1.340,32 EUR 4,804 1.268,26 EUR 4,804 701,38 EUR 4,804 504,42 EUR 4,804 3.333,98 EUR 4,804 3.333,98 EUR 4,804 13.009,23 EUR 4,798 2.878,80 EUR 4,798 2.432,59 EUR 4,798 1.247,48 EUR 4,798 2.432,59 EUR 4,798 2.432,59 EUR 4,798 618,94 EUR 4,8 17.184,00 EUR 4,804 18.255,20 EUR 4,798 335,86 EUR 4,798 11.611,16 EUR 4,796 23.980,00 EUR 4,794 4.976,17 EUR 4,794 4.611,83 EUR 4,794 14.382,00 EUR 4,792 23.418,50 EUR 4,82 6.266,00 EUR 4,82 8.194,00 EUR 4,818 3.208,79 EUR 4,818 886,51 EUR 4,818 2.322,28 EUR 4,818 2.890,80 EUR 4,818 1.421,31 EUR 4,818 819,06 EUR 4,818 3.208,79 EUR 4,818 1.787,48 EUR 4,818 317,99 EUR 4,816 10.696,34 EUR 4,816 2.884,78 EUR 4,816 3.274,88 EUR 4,814 3.210,94 EUR 4,814 197,37 EUR 4,814 3.210,94 EUR 4,814 3.210,94 EUR 4,814 924,29 EUR 4,814 2.089,28 EUR 4,814 2.137,42 EUR 4,814 1.073,52 EUR 4,814 3.210,94 EUR 4,814 197,37 EUR 4,814 2.859,52 EUR 4,814 1.747,48 EUR 4,81 5.772,00 EUR 4,81 327,08 EUR 4,81 5.444,92 EUR 4,81 1.231,36 EUR 4,81 6.767,67 EUR 4,81 596,44 EUR 4,81 3.910,53 EUR 4,808 1.192,38 EUR 4,808 634,66 EUR 4,808 375,02 EUR 4,808 3.178,09 EUR 4,808 889,48 EUR 4,808 942,37 EUR 4,808 2.062,63 EUR 4,808 2.269,38 EUR 4,808 2.062,63 EUR 4,808 3.091,54 EUR 4,808 451,95 EUR 4,808 562,54 EUR 4,808 259,63 EUR 4,808 1.028,91 EUR 4,808 576,96 EUR 4,808 2.062,63 EUR 4,806 975,62 EUR 4,808 2.399,19 EUR 4,806 711,29 EUR 4,806 1.686,91 EUR 4,806 1.686,91 EUR 4,806 1.686,91 EUR 4,806 1.686,91 EUR 4,806 4.810,81 EUR 4,806 249,91 EUR 4,806 5.767,20 EUR 4,806 148,99 EUR 4,806 4.618,57 EUR 4,804 4.928,90 EUR 4,804 3.180,25 EUR 4,804 4.928,90 EUR 4,804 1.239,43 EUR 4,804 470,79 EUR 4,804 1.095,31 EUR 4,804 2.882,40 EUR 4,804 461,18 EUR 4,804 605,30 EUR 4,804 5.764,80 EUR 4,804 5.764,80 EUR 4,804 1.369,14 EUR 4,804 384,32 EUR 4,804 293,04 EUR 4,804 605,30 EUR 4,804 605,30 EUR 4,804 1.662,18 EUR 4,804 269,02 EUR 4,808 4,81 EUR 4,808 4,81 EUR 4,816 8.076,43 EUR 4,816 433,44 EUR 4,816 2.836,62 EUR 4,816 221,54 EUR 4,816 9.665,71 EUR 4,814 10.263,45 EUR 4,814 1.290,15 EUR 4,814 9.637,63 EUR 4,818 2.409,00 EUR 4,822 4.325,33 EUR 4,822 4.325,33 EUR 4,822 3.404,33 EUR 4,82 5.668,32 EUR 4,82 3.769,24 EUR 4,82 2.612,44 EUR 4,818 7.641,35 EUR 4,818 226,45 EUR 4,82 3.427,02 EUR 4,822 1.224,79 EUR 4,822 3.428,44 EUR 4,822 2.203,65 EUR 4,822 3.428,44 EUR 4,822 3.428,44 EUR 4,822 110,91 EUR 4,82 1.821,96 EUR 4,82 954,36 EUR 4,82 954,36 EUR 4,82 342,22 EUR 4,82 366,32 EUR 4,82 400,06 EUR 4,82 920,62 EUR 4,82 192,80 EUR 4,82 520,56 EUR 4,82 1.320,68 EUR 4,82 226,54 EUR 4,82 308,48 EUR 4,82 7.981,92 EUR 4,82 347,04 EUR 4,82 2.776,32 EUR 4,82 2.776,32 EUR 4,82 347,04 EUR 4,82 91,58 EUR 4,82 1.450,82 EUR 4,816 852,43 EUR 4,816 3.024,45 EUR 4,816 3.024,45 EUR 4,816 10.075,07 EUR 4,816 7.103,60 EUR 4,812 4.523,28 EUR 4,812 19.536,72 EUR 4,81 12.380,94 EUR 4,81 52,91 EUR 4,81 173,16 EUR 4,81 1.159,21 EUR 4,81 120,25 EUR 4,81 9.778,73 EUR 4,81 384,80 EUR 4,808 2.471,31 EUR 4,808 408,68 EUR 4,808 408,68 EUR 4,808 2.471,31 EUR 4,806 24.030,00 EUR 4,808 18.280,02 EUR 4,802 3.020,46 EUR 4,802 845,15 EUR 4,802 845,15 EUR 4,802 3.020,46 EUR 4,802 3.865,61 EUR 4,802 960,40 EUR 4,802 3.865,61 EUR 4,802 76,83 EUR 4,802 1.867,98 EUR 4,802 960,40 EUR 4,802 3.865,61 EUR 4,802 816,34 EUR 4,8 369,60 EUR 4,8 1.089,60 EUR 4,8 5.880,00 EUR 4,8 6.652,80 EUR 4,8 6.652,80 EUR 4,8 2.880,00 EUR 4,8 2.880,00 EUR 4,8 2.395,20 EUR 4,8 2.395,20 EUR 4,8 2.395,20 EUR 4,8 5.534,40 EUR 4,8 1.195,20 EUR 4,8 5.760,00 EUR 4,8 1.920,00 EUR 4,798 897,23 EUR 4,798 1.612,13 EUR 4,798 3.056,33 EUR 4,798 431,82 EUR 4,798 1.329,05 EUR 4,798 167,93 EUR 4,8 278,40 EUR 4,8 1.939,20 EUR 4,8 2.400,00 EUR 4,8 2.400,00 EUR 4,8 499,20 EUR 4,8 249,60 EUR 4,8 518,40 EUR 4,8 268,80 EUR 4,8 268,80 EUR 4,8 268,80 EUR 4,8 1.622,40 EUR 4,8 5.788,80 EUR 4,798 446,21 EUR 4,798 5.527,30 EUR 4,798 1.300,26 EUR 4,798 1.223,49 EUR 4,798 7.197,00 EUR 4,798 5.896,74 EUR 4,798 2.399,00 EUR 4,796 23.980,00 EUR 4,794 3.394,15 EUR 4,794 2.876,40 EUR 4,794 517,75 EUR 4,794 7.838,19 EUR 4,8 9.600,00 EUR 4,8 4.800,00 EUR 4,8 8.640,00 EUR 4,8 960,00 EUR 4,794 2.502,47 EUR 4,794 3.235,95 EUR 4,794 3.394,15 EUR 4,798 211,11 EUR 4,792 3.153,14 EUR 4,794 757,45 EUR 4,794 2.397,00 EUR 4,794 3.154,45 EUR 4,8 3.158,40 EUR 4,8 532,80 EUR 4,8 10.833,60 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,796 2.402,80 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,798 2.355,82 EUR 4,8 21.643,20 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,8 48.000,00 EUR 4,796 5.050,19 EUR 4,796 19,18 EUR 4,796 3.736,08 EUR 4,796 3.736,08 EUR 4,796 3.736,08 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,8 89.126,40 EUR 4,798 191,92 EUR 4,798 1.401,02 EUR 4,798 5.277,80 EUR 4,796 3.736,08 EUR 4,796 1.563,50 EUR 4,792 3.570,04 EUR 4,792 23,96 EUR 4,792 3.594,00 EUR 4,792 1.265,09 EUR 4,792 1.346,55 EUR 4,792 14.160,36 EUR 4,79 47.900,00 EUR 4,788 5.578,02 EUR 4,788 363,89 EUR 4,788 655,96 EUR 4,788 703,84 EUR 4,788 215,46 EUR 4,788 33,52 EUR 4,788 421,34 EUR 4,788 5.745,60 EUR 4,788 1.101,24 EUR 4,788 9.121,14 EUR 4,786 23.930,00 EUR 4,786 349,38 EUR 4,786 3.240,12 EUR 4,786 3.240,12 EUR 4,786 2.345,14 EUR 4,786 349,38 EUR 4,786 1.244,36 EUR 4,792 21.626,30 EUR 4,792 2.333,70 EUR 4,794 57,53 EUR 4,794 52,73 EUR 4,794 43,15 EUR 4,794 4.400,89 EUR 4,794 4.554,30 EUR 4,794 1.222,47 EUR 4,794 4.554,30 EUR 4,794 4.554,30 EUR 4,794 3.331,83 EUR 4,794 1.198,50 EUR 4,79 43,11 EUR 4,79 43,11 EUR 4,79 3.506,28 EUR 4,79 3.592,50 EUR 4,79 3.592,50 EUR 4,79 1.537,59 EUR 4,79 857,41 EUR 4,786 100,51 EUR 4,786 4.685,49 EUR 4,786 95,72 EUR 4,786 57,43 EUR 4,786 124,44 EUR 4,786 153,15 EUR 4,786 172,30 EUR 4,786 2.263,78 EUR 4,786 4.182,96 EUR 4,786 8.686,59 EUR 4,786 3.407,63 EUR 4,782 210,41 EUR 4,782 4.562,03 EUR 4,782 4.772,44 EUR 4,782 1.171,59 EUR 4,782 5.738,40 EUR 4,782 2.869,20 EUR 4,782 1.649,79 EUR 4,782 731,65 EUR 4,782 2.204,50 EUR 4,78 109,94 EUR 4,78 11.840,06 EUR 4,78 2.566,86 EUR 4,78 8.604,00 EUR 4,78 779,14 EUR 4,78 152,96 EUR 4,78 7.394,66 EUR 4,78 3.933,94 EUR 4,78 109,94 EUR 4,78 468,44 EUR 4,78 11.840,06 EUR 4,778 3.765,06 EUR 4,778 487,36 EUR 4,778 898,26 EUR 4,778 3.277,71 EUR 4,778 3.765,06 EUR 4,778 1.299,62 EUR 4,778 3.277,71 EUR 4,778 2.866,80 EUR 4,778 2.866,80 EUR 4,778 487,36 EUR 4,778 898,26 EUR 4,8 81.148,80 EUR 4,8 14.851,20 EUR 4,794 5.704,86 EUR 4,794 1.203,29 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,8 24.000,00 EUR 4,794 1.327,94 EUR 4,794 436,25 EUR 4,794 906,07 EUR 4,796 3.841,60 EUR 4,796 211,02 EUR 4,8 10.353,60 EUR 4,796 3.299,65 EUR 4,796 1.491,56 EUR 4,796 19,18 EUR 4,796 4.772,02 EUR 4,796 896,85 EUR 4,8 13.512,00 EUR 4,83 4.830,00 EUR 4,84 24.200,00 EUR 4,85 24.250,00 EUR 4,85 24.250,00 EUR 4,848 1.696,80 EUR 4,85 1.775,10 EUR 4,85 14.065,00 EUR 4,85 6.712,40 EUR 4,86 24.300,00 EUR 4,86 14.580,00 EUR 4,86 3.159,00 EUR 4,86 1.701,00 EUR 4,86 4.860,00 EUR 4,87 24.350,00 EUR 4,87 8.936,45 EUR 4,87 5.673,55 EUR 4,87 4.870,00 EUR 4,87 4.870,00 EUR 4,864 102,14 EUR 4,864 3.526,40 EUR 4,864 2.772,48 EUR 4,864 549,63 EUR 4,864 549,63 EUR 4,864 2.091,52 EUR 4,864 1.391,10 EUR 4,864 5.836,80 EUR 4,864 3.122,69 EUR 4,864 403,71 EUR 4,864 812,29 EUR 4,864 812,29 EUR 4,864 403,71 EUR 4,864 1.945,60 EUR 4,86 544,32 EUR 4,86 23.755,68 EUR 4,854 660,14 EUR 4,854 1.281,46 EUR 4,854 631,02 EUR 4,854 1.184,38 EUR 4,854 2.747,36 EUR 4,854 2.194,01 EUR 4,854 1.519,30 EUR 4,854 1.029,05 EUR 4,854 495,11 EUR 4,864 1.313,28 EUR 4,864 4.766,72 EUR 4,864 4.766,72 EUR 4,864 486,40 EUR 4,864 1.026,30 EUR 4,864 2.918,40 EUR 4,864 500,99 EUR 4,864 141,06 EUR 4,864 2.320,13 EUR 4,878 7.360,90 EUR 4,878 3.912,16 EUR 4,878 1.941,44 EUR 4,878 4.346,30 EUR 4,878 2.926,80 EUR 4,878 643,90 EUR 4,878 1.839,01 EUR 4,878 1.419,50 EUR 4,886 2.814,34 EUR 4,89 11.026,95 d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 4,810100 EUR 2.356.949,00 EUR e) Datum des Geschäfts 2021-10-07 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207 - 209 44137 Dortmund Deutschland Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de

