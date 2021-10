The smarter E Europe Restart 2021 - Fulminanter Neustart für die Innovationsplattform

München/Pforzheim (ots) - The smarter E Europe Restart 2021



München, 06.-08. Oktober



Die neue Energiewelt nimmt europaweit Fahrt auf - ihre Akteure trafen sich in

München



Nach drei erfolgreichen Tagen zieht The smarter E Europe Restart 2021 eine

positive Bilanz. Im Corona-bedingten kompakten Restart-Format war die

Innovationsplattform der neuen Energiewelt ein voller Erfolg. Mit insgesamt über

450 Ausstellern, 45.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und rund 26.000

Besuchern aus 93 Ländern fand die Veranstaltung erstmals nach über zwei Jahren

wieder statt. Die Resonanz der Aussteller, Besucher, Organisatoren und Partner:

"We are so happy to finally meet again in person!" Die Branche freut sich auf

den nächsten Veranstaltungstermin vom 11. bis 13. Mai 2022.







Pandemie zum ersten Mal wieder möglich ist, mit unseren Kunden, Zulieferern und

Kollegen persönlich zusammenzukommen. Bei The smarter E Europe Restart 2021

dabei zu sein, ist für uns eine tolle Gelegenheit, unsere Innovationen zu

präsentieren und unser Netzwerk zu erweitern." Die Kernthemen einer

zukunftsfähigen Energie- und Mobilitätsbranche stehen im Fokus der

Innovationsplattform: Erneuerbare Energien, Dezentralisierung, Digitalisierung

und Sektorkopplung sowie intelligente und vernetzte Energiesysteme. In den

begleitenden Konferenzen und Messeforen wurden innovative Technologien, neue

Geschäftsmodelle und zukunftsweisende Projekte vorgestellt. Vom 6. bis 8.

Oktober 2021 fanden insgesamt vier Energiefachmessen auf der

Innovationsplattform statt: die Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive

Europe und EM-Power Europe begleitet von 2 Konferenzen (Intersolar Europe

Conference und ees Europe Conference) und 3 Messeforen. Die Intersolar feierte

dabei in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Alle Fachmessen gemeinsam haben

dabei eine Vision: eine intelligente, nachhaltige und vernetzte

Energieversorgung. The smarter E Europe gibt der neuen Energiewelt einen Namen.



Die Branche hat Rückenwind: Die Säule der neuen Energiewelt boomt



Der europäische Solarmarkt boomt. 18,2 Gigawatt (GW) Photovoltaik-Leistung

(PV-Leistung) wurden 2020 laut Angaben des Branchenverbandes SolarPower Europe

neu installiert. Das ist ein Wachstum von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und

die Prognosen stehen weiter auf Wachstum. Auch in Bezug auf Arbeitsplätze: Der

Schweizer Anlagenbauer Meyer-Burger, Aussteller auf der Intersolar Europe

Restart 2021, belebt mit zwei Fabriken für Solarzellen und -module das Solar

Valley in Sachsen-Anhalt und schafft neue Arbeitsplätze in der neuen Seite 2 ► Seite 1 von 5



