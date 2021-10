RoboSense erhält den Automotive News PACE Award 2021

RoboSense wurde bei der Online-Preisverleihung am 30. September zu einem der Gewinner des 2021 Automotive News PACE Award gekürt. Mit dieser renommierten Auszeichnung werden Automobilzulieferer für herausragende Innovationen, technologische Fortschritte und Geschäftsergebnisse in aller Welt geehrt.

RoboSense was named a 2021 Automotive News PACE Award winner (Graphic: Business Wire)

RoboSense erhielt die Auszeichnung für den LiDAR-Sensor RS-LiDAR-M1 (M1), sein MEMS-LiDAR und das weltweit erste in Großserie hergestellte Solid-State-LiDAR der zweiten Generation für die Automobilindustrie. Das System erzeugt eine genaue und zuverlässige 3D-Punktwolke, die die Redundanz der Wahrnehmung und die Sicherheit erhöhrt und den Bau von intelligenten Fahrzeugen ermöglicht, die dem Fahrer und den Fahrgästen mehr Sicherheit und Komfort bieten.

Der M1 basiert auf der LiDAR-Technologie der zweiten Generation und verfügt über eine exklusive intelligente Funktion namens "GAZE", die eine dynamische Verbesserung der Auflösung oder Bildrate in Abhängigkeit von der Umgebung ermöglicht. Die patentierte MEMS-Technologie von RoboSense, der modulare Aufbau und die integrierte Systemarchitektur bieten ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Leistung in einem kompakten Design. Durch die geringere Anzahl von Komponenten bietet sie mehr Möglichkeiten für spätere Nachrüstungen, und das zu geringeren Kosten.

Dr. Leilei Shinohara, Vice President von RoboSense, sagte: “Der M1 ist für autonomes Fahren und ADAS-Systeme konzipiert. Der Start der Großserienproduktion in diesem Jahr ist ein Erfolg, dem jahrelange Investitionen und Forschungsarbeiten vorausgegangen sind. Unsere einzigartige MEMS-Technologie ermöglicht eine leistungsstarke und kostengünstige Lösung mit hochpräziser Wahrnehmung zur Unterstützung der Großserienproduktion der Automobilhersteller und letztlich des Übergangs zum autonomen Fahren.”

Die 27. jährlichen PACE Awards wurden von der Fachzeitschrift Automotive News und der Automotive Parts Manufacturers’ Association (APMA) verliehen. An dem Wettbewerb konnten sich Zulieferer beteiligen, die mit ihren Produkten, Verfahren, Materialien oder Dienstleistungen direkt zur Herstellung von Personen- oder Nutzfahrzeugen beitragen. Der Automotive News PACE Award ist weltweit als Branchenmaßstab für Innovation anerkannt.

RoboSense erhielt den Automotive News PACE Award nach einer eingehenden Prüfung durch eine unabhängige Jury, wozu auch eine umfassende Bewertung der schriftlichen Bewerbung und ein virtueller Besuch vor Ort gehörten.

Ausführliche Informationen über den Automotive News PACE Award finden Sie auf www.autonews.com/pace. Mehr über RoboSense erfahren Sie auf www.robosense.ai.

Über RoboSense

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst LiDAR-Sensoren, KI-Wahrnehmungs- und IC-Chipsätze, die aus herkömmlichen 3D-LiDAR-Sensoren umfassende Datenanalyse- und -interpretationssysteme machen. Das Leitbild des Unternehmens besteht darin, innovative Spitzenhardware und Funktionen der künstlichen Intelligenz für intelligente Lösungen zu nutzen, die Roboter, darunter auch Fahrzeuge, in die Lage versetzen, Wahrnehmungsfähigkeiten zu entwickeln, die denen des Menschen überlegen sind.

Über den PACE Award

Im Rahmen des PACE-Programms der Automobilzeitschrift Automotive News werden herausragende Innovationen, technologische Fortschritte und unternehmerische Leistungen von Automobilzulieferern ausgezeichnet. Diese werden durch ein unabhängiges Gremium von Technologen beurteilt und sind weltweit als Branchenmaßstab für Innovation anerkannt. Traditionelle und nicht-traditionelle Anbieter sowie Startups reichen Bewerbungen für das Programm ein, für das sie sich qualifizieren, und werden von unserer unabhängigen Jury aus mehr als 20 Sachverständigen bewertet. Innovationen, die für den PACE Award in Frage kommen, müssen vermarktet und an einen OEM-Kunden verkauft werden.

