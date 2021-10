Irlands Premier hofft auf Lösung im Brexit-Streit um Nordirland

DUBLIN/BELFAST (dpa-AFX) - Irlands Premier Micheal Martin ist optimistisch, dass es bald einen Durchbruch im Streit zwischen London und Brüssel über die Umsetzung des Brexit-Abkommens in Nordirland geben wird. Beide Seiten seien im "Lösungsmodus", sagte Martin nach Gesprächen mit nordirischen Politikern in Belfast am Freitag.

Zuvor hatte EU-Chefunterhändler Maros Sefcovic angekündigt, in der nächsten Woche neue Lösungsvorschläge zu präsentieren. Auch aus London kämen Signale, dass man an einer Lösung interessiert sei, sagte Martin. Es gebe ein Zeitfenster über die kommenden sechs bis acht Wochen, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.