Cognigy als „Leader" in IDC MarketScape-Studie für universelle Conversational AI-Plattformen eingestuft

DÜSSELDORF, Deutschland und SAN FRANCISCO und SYDNEY, 8. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Cognigy, ein weltweit führender Anbieter für die Automatisierung im Omnichannel-Kunden- und Mitarbeiterservice, wurde in der IDC MarketScape-Studie „Worldwide General-Purpose Conversational AI Platforms 2021 Vendor Assessment" (Dokument Nr.: US47354421, Oktober 2021). als „Leader" eingestuft. Das Unternehmen wurde im Report für seine KI-Strategien gewürdigt. Der Report hat eine Auswahl an Anbietern untersucht, die mit ihren KI-Services sowohl kurz- als auch langfristig zum Erfolg von Unternehmen beitragen.

Weltweites Assessment von Anbietern für universelle Conversational AI-Plattformen: Cognigy erreicht "Leader"-Status in IDC MarketScape Report

„Die Conversational AI-Plattformen, die die IDC MarketScape-Studie untersucht hat, ermöglichen es Unternehmen, hochentwickelte KI-basierte virtuelle Agenten zu entwickeln und implementieren. Diese ermöglichen einen hohen Grad an Interaktion und bieten eine große Bandbreite an Self-Services, die vor einigen Jahren noch undenkbar waren", sagt Hayley Sutherland, Analystin bei IDC, der die Studie zusammen mit David Schubmehl durchgeführt hat. „Cognigy hat eine mehrsprachige, Multichannel-Conversational-AI-Plattform mit einer Low-Code-Entwicklungsumgebung geschaffen, die es sowohl Business-Nutzern als auch Entwicklern ermöglicht, Conversational-AI-Anwendungen für das gesamte Unternehmen zu implementieren."

Im Rahmen der Untersuchung haben die Analysten von IDC mit zahlreichen Unternehmen gesprochen, die diese Conversational AI-Softwareplattformen zur Entwicklung und Implementierung von Anwendungen nutzen, die einen verbesserten Kunden- und Mitarbeiterservice bieten und damit einen deutlichen Return on Investment erzielen.

Das IDC MarketScape-Analysemodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ITK-Anbietern in einem definierten Marktumfeld zu geben. Es basiert auf einer strengen Bewertungs-Methodologie, die sowohl qualitative wie auch quantitative Kriterien berücksichtigt. Dadurch ergibt sich eine grafische Darstellung, die die Positionierung eines jeden Anbieters in einem gegebenen Marktumfeld widerspiegelt. Das Capabilities-Kriterium bezieht das Produkt des Anbieters sowie die kurzfristige Umsetzung der Go-to-Market- und Unternehmensstrategie in die Bewertung ein. Anhand des Strategie-Kriteriums wird die Übereinstimmung der Anbieterstrategie mit den Kundenanforderungen der nächsten drei bis fünf Jahre gemessen. Der Marktanteil der einzelnen Anbieter wird durch die Größe der Kreise dargestellt.