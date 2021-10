NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone gedreht. Der Arbeitsmarktbericht der Regierung für September fiel durchwachsen aus.

Zuletzt gab der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) um 0,18 Prozent auf 131,16 Punkte nach. Zehnjährige Staatsanleihen rentierten erneut auf einem Viermonatshoch bei 1,60 Prozent.