BioVaxys kündigt Posterpräsentation von BVX-0320 auf der virtuellen ISIRV-WHO-Konferenz an

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -

SARS-Cov-2-Spike-Protein-Impfstoff induziert starke Antikörper- und

T-Zell-Reaktionen in einem Mausmodell



BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV, FRA:5LB, OTCQB:BVAXF) ("BioVaxys" oder

"Unternehmen") gab heute bekannt, dass ein Poster mit den präklinischen Daten zu

BVX-0320, dem SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten des Unternehmens, der auf seiner

haptenisierten Virusproteintechnologie basiert, auf dem gemeinsamen virtuellen

Kongress der International Society for Influenza and other Respiratory Virus

Diseases (ISIRV) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der vom 19. bis 21.

Oktober 2021 stattfindet, präsentiert werden wird.









Titel: A Novel Hapten-Modified SARS-CoV-2 Spike Protein Vaccine (BVX-0320)

Induces Antibody and T Cell Responses in a Murine Model

Autor: David Berd, MD, BioVaxys Technology Corp.

Poster-Ansichtszeiten: 19. Oktober, 17:35 MEZ; 20. Oktober, 17:30 MEZ



Die ISIRV wurde 2005 als erste unabhängige internationale wissenschaftliche

Gesellschaft zur gezielten Förderung der Prävention, Erkennung, Behandlung und

Kontrolle von Influenza und anderen Atemwegsviren gegründet.



"Dies ist die erste von Fachleuten begutachtete Präsentation unserer Arbeit zu

BVX-0320 in Mäusen. Wir erwarten, dass es von der wissenschaftlichen

Gemeinschaft gut aufgenommen wird, weil es neuartig ist und die Daten

überzeugend sind", sagte David Berd, MD, Chief Medical Officer von BioVaxys.



BioVaxys behauptet weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass es in der Lage

ist, das SAR-CoV-2-Virus zu diesem Zeitpunkt zu behandeln.



Informationen zu BioVaxys Technology Corp.



Die in Vancouver ansässige BioVaxys Technology Corp (http://www.biovaxys.com/) .

( http://www.biovaxys.com/ ) ist ein in British Columbia registriertes

Biotechnologieunternehmen für klinische Phasen, das virale und onkologische

Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen

entwickelt einen SARS-CoV-2-Impfstoff auf der Grundlage seiner haptenisierten

viralen Proteintechnologie und bereitet eine klinische Studie seines

haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und

Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren vor, die zunächst für Eierstockkrebs im

Stadium III/Stadium IV entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist

CoviDTH®, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer

T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht.

BioVaxys verfügt über mehrere erteilte US-Patente und anhängige Seite 2 ► Seite 1 von 3



