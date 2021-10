Highgate erweitert sein Portfolio in Großbritannien um die Grosvenor House Suites und das Dorsett City London Hotel

Geschichte und Zukunft treffen sich in einer entscheidenden Phase des globalen Gastgewerbemarktes

LONDON, 8. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Highgate, ein führendes Unternehmen für Immobilieninvestitionen und Hospitality Management, hat zwei Neuzugänge auf dem britischen Markt bekannt gegeben - den Erwerb des Dorsett City London Hotel und die Verwaltung der Grosvenor House Suites im Londoner Stadtteil Mayfair. Damit kehrt Highgate auf den britischen und europäischen Markt zurück und ist zuversichtlich, dass der Tourismus und die Geschäftsreisen wieder zunehmen werden.

„Die Philosophie von Highgate, die seit drei Jahrzehnten in Europa investiert, besteht darin, gut gelegene Immobilien mit Abschlägen zu den Wiederbeschaffungskosten zu erwerben und Gelegenheiten zu verfolgen, bei denen Highgate in der Lage ist, Mehrwert zu schaffen. Das Dorsett City London Hotel ist ein Beispiel für diese Strategie", sagte Mehdi Khimji, Managing Principal bei Highgate. „Highgate plant, weiterhin Chancen für Einzelobjekte, Portfolios und Plattformen in ganz Europa zu verfolgen, indem es sich an die Schlüsselprinzipien hält, die zum Erfolg des Unternehmens in der Vergangenheit beigetragen haben - die Pflege von Beziehungen zu den wichtigsten Akteuren der Branche, Innovationen in den Bereichen Betrieb, Vertrieb und Positionierung von Hotels, das Ausloten von Gelegenheiten, bei denen Highgate in der Lage ist, Mehrwert zu schaffen, und das Auftreten als äußerst zuverlässiger und kooperativer Partner bei Transaktionen