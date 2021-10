Der Huawei Global Digital Power Summit 2021 wird am 16. Oktober in Dubai eröffnet Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 09.10.2021, 03:40 | | 29 0 | 0 09.10.2021, 03:40 | Der Huawei Global Digital Power Summit 2021 wird am 16. Oktober in Dubai eröffnet. Mehr als 300 Personen werden an der Veranstaltung teilnehmen, darunter Führungskräfte der Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), Group42, ACWA Power, du, Uptime Institute und Engie.

Huawei kündigt gemeinsame Aktionen in der gesamten Energie- und IKT-Industriekette an, um das Potenzial grüner Energie für eine kohlenstoffarme, intelligente Gesellschaft zu erschließen. DUBAI, VAE, 9. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Um Unternehmen weltweit dabei zu helfen, sich besser auf die Chancen vorzubereiten, die sich aus einer kohlenstoffneutralen Welt ergeben, wird Huawei Digital Power den Global Digital Power Summit 2021 am 16. Oktober in Dubai, VAE, abhalten. Auf dem Gipfel wird anerkannt, dass der Wettlauf zur Nettonullstellung begonnen hat und dass das Ziel der Kohlenstoffneutralität tatsächlich eine globale Koalition und internationale Maßnahmen erfordert. Die Wahl von Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) als Austragungsort des Gipfels spiegelt auch die Bedeutung der Region des Nahen Ostens für das globale digitale Energiegeschäft von Huawei wider. Anfang dieses Jahres wurde Huawei Digital Power Technologies gegründet, um die Digitalisierung der Energieversorgung und die Dekarbonisierung zu beschleunigen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, digitale und leistungselektronische Technologien zu integrieren, um die Erzeugung sauberer Energie zu beschleunigen und umweltfreundliche Transportmittel, Standorte und Rechenzentren zu bauen, um eine bessere und grünere Zukunft zu schaffen. In der Zeit nach der Covid-Initiative hat die grüne Konjunkturbelebung große Aufmerksamkeit erregt, da die führenden Politiker der Welt bestrebt sind, die Wirtschaft durch eine Umgestaltung aus der Rezession zu führen, um die Treibhausgasemissionen zu verringern und die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur und der Gemeinden zu erhöhen. Bislang haben sich 137 Länder der UN-Klimakonvention - die für 80 % der weltweiten Emissionen verantwortlich sind - zu Netto-Null-Emissionszielen verpflichtet. Der Schlüssel zur Kohlenstoffneutralität liegt in der Entwicklung eines neuen Energiesystems. Seite 2 ► Seite 1 von 2





