Huawei bringt vier Upgrades für seine CloudCampus 3.0-Lösung auf den Markt und ermöglicht Unternehmen damit den Aufbau eines erlebnisorientierten Campus-Netzwerks

Diese Upgrades bekräftigen den kontinuierlichen Fokus von Huawei auf erlebnisorientierte Campusnetzwerke. Mit solchen Netzen profitieren Unternehmen von einem erstklassigen, vollständig kabellosen Zugang und einem optimalen Cloud-Zugang in einer Vielzahl von Szenarien, wie z. B. intelligenten Arbeitsplätzen, intelligenten Gebäuden und intelligenter Produktion, die alle die Digitalisierung der Industrie beschleunigen.

Unternehmen in aller Welt erkennen zunehmend die Bedeutung der digitalen Transformation. Um ihre digitale Transformation zu beschleunigen, investieren immer mehr Unternehmen massiv in modernste Netzwerktechnologien - einschließlich IoT, Wireless, Cloud und KI.

Darüber hinaus gibt es immer mehr Nutzer und Geräte, die sich Zugang zum Campusnetz verschaffen. Laut der IDC-Prognose wird es bis 2025 weltweit 41 Milliarden vernetzte IoT-Geräte und über 14 Milliarden vernetzte Nicht-IoT-Geräte geben. Inzwischen ist die Cloudifizierung ein wachsender Trend bei Unternehmen, die digitale Dienste einsetzen wollen. Gartner sagt voraus, dass im Jahr 2025 mehr als 85 % der Unternehmensdienste in der Cloud bereitgestellt werden.

„In der Ära, in der alle Dinge intelligent miteinander verbunden werden, sind allgegenwärtige, qualitativ hochwertige Verbindungen entscheidend für die Geschäftsintelligenz von Unternehmen und auch grundlegend für ihre digitalen Dienste", sagte Dr. Li Xing, Präsident der Campus Network Domain, der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei. „Beim ‚Eintauchen in die digitale Welt' muss jedes Unternehmen ein erlebnisorientiertes Campus-Netzwerk aufbauen, das Menschen und alle Dinge sowie Büro- und Produktionsanwendungen miteinander verbindet. Nur so können Unternehmen die industrielle Digitalisierung beschleunigen."