AGILE ROBOTS gibt den Abschluss einer Serie-C-Finanzierung unter Führung des SoftBank Vision Fund 2 bekannt

PEKING, 9. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Agile Robots, ein führendes Unternehmen für intelligente Robotik, hat kürzlich den Abschluss einer Serie-C-Finanzierung mit einer Gesamtinvestition von 220 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Finanzierung wird von SoftBank Vision Fund 2* angeführt, gefolgt von Finanzinvestoren wie Chimera Investments unter Abu Dhabi Royal Group, GL Ventures, Sequoia China und Linear Capital (in alphabetischer Reihenfolge) sowie strategischen Investoren wie Xiaomi Group, Foxconn Industrial Internet („FII") und Midas. Die Mittel aus dieser Finanzierung werden hauptsächlich für die Produktentwicklung, die Massenproduktion und die Ausweitung des weltweiten Vertriebsgeschäfts des Unternehmens verwendet.

Das Unternehmen ist derzeit das am höchsten bewertete Einhorn in der intelligenten Robotik weltweit

Es wird berichtet, dass Agile Robots es geschafft hat, im Jahr 2020 einen Gesamtfinanzierungsbetrag von über 130 Millionen US-Dollar aufzubringen und damit das Unternehmen mit dem höchsten Gesamtfinanzierungsbetrag in der intelligenten Robotikbranche im Jahr 2020 ist. Agile Robots ist derzeit das einzige Einhorn im Bereich der intelligenten Robotik mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar weltweit. Mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde ist Agile Robots das erste intelligente Robotikunternehmen, in das der SoftBank Vision Fund 2 in China investiert.

Agile Robots wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München und Peking, China. Agile Robots ist eine Softwareplattform für die Robotik und verfügt über das führende Hardware-Know-how in der Robotik. Mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt („DLR") als technischem Rückgrat und dem Kernkonzept „Befähigung zur künstlichen Intelligenz" ist das Unternehmen bestrebt, die tiefgreifende Kombination und Innovation von künstlicher Intelligenz und Robotik zu fördern und die Anwendung der Robotik auf weitere Bereiche auszudehnen. Das DLR ist nicht nur das erste Institut, das intelligente Roboter in den Weltraum schickt und komplexe Aufgaben wie die Mensch-Roboter-Kollaboration durchführt, sondern auch das erste weltweit, das erfolgreich kraftgesteuerte Roboter vorschlägt und entwickelt, die von der Industrie übernommen werden.