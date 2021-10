Müssen sich die Anleger an diese Rückschläge gewöhnen? Ist die wunderbare Zeit der immer neuen Indexrekorde vorbei? Wird zukünftig der Aktienmarkt wieder auf „Normalmodus“ schalten, eher seitwärts und auch mal mit Monaten in „rot“? Tapering, Inflationsängste, Lieferkettenprobleme, politische Konflikte in Asien, langsamer Abschied der „alten Weltmacht“ und Aufkommen einer Neuen, exorbitant steigende Energiepreise bei den eigentlich schon totgesagten Fossilen (Kohle, Öl und Erdgas) und hohe Bewertungen kombiniert mit drohenden Krisen, wie im Immobilienmarkt Chinas mit der Eisbergspitze „Evergrande“.

Dann noch Leerverkäufer- „Report“ über Adler, Northern Data mit fortgesetzten Glaubwürdigkeitsproblemen und viele „kleinere“ Aktiengesellschaften mit „Unwucht“

Alles keine Empfehlungen für weiter unbekümmert steigende Aktienkurse. Wird beispielsweise Eyemaxx jemals Bilanzen für 2019/20 liefern oder entsteht hier das nächste Problem für Aktionäre und Anleihegläubiger? Was ist mit den Ankündigungen einer publity und Prosus – kommt da noch was? Teamviewer weit unter Emissionspreis mittlerweile – ist die Story auch anderer „Corona-Gewinner-Aktien“ doch nicht so glänzend? Und Voltabox bleibt als Schatten grosser Visionen eine grosse Enttäuschung.

Unsicherheit. Spricht für unruhige Börsenzeiten in den nächsten Monaten – zumindest Wochen. Letztes Wochenende gab’s KW39: Haarscharf. Wie hält die 15.000er Marke noch? Steinhoff, Northern Data, Nordex, NanoRepro, Leoni, Voltabox,.. – News gab’s genug. Nicht nur Gute. Sorgen machten wir uns über: Nordex Aktie vor Problemen? Technische Probleme.Windenergieanlage in Haltern „eingestürzt“. RWE legt vorsorglich Windpark mit baugleichen Anlagen still.

Montag – noch der Kampf um die 15.000 gewonnen

Nach einem Start bei 15.061,86 Punkten reicht es immerhin noch den Markt oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 zu halten. Schlussendlich schliesst der Markt im Minus bei 15.036,55 Punkten. Zweifel in Norwegen: H2-Update: Nel muss zusehen, wie NIKOLA geht fremd. Optimismus in München – zweimal: Aurelius holt sich 45 Mio EUR mit Anleihe. Grosses vor? Und Mutares will 100 Mio EUR und Uplisting – wieder Aurelius voraus.