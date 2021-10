PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap und Viridian werden sich auf der Expo 2020 vorstellen

https://www.viridianhydrogen.com/post/viridian-hydrogen-expo2020-wetex-dubai

Weltausstellungen stehen im Mittelpunkt der Einführung von Innovation und insbesondere sauberer Energie, seit Professor Keith Williams, der Chefingenieur der Shell Oil Company, gebeten wurde, eine Brennstoffzelle für die Pariser Ausstellung zu bauen, um das zukünftige Potenzial sauberer Energie zu präsentieren. Das Team von PowerTap hat die Vision einer sauberen Kraftstoffquelle unter Beteiligung eines weiteren ehemaligen Geschäftsführers der Shell Oil Company, Herrn David Bray, verwirklicht.

"Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich als Vorkämpfer für Nachhaltigkeit positioniert. Die Grundlage des Wasserstoff-Ökosystems wird nicht nur auf der Expo 2020, sondern in den nächsten sechs Monaten in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sehen sein", sagte Raghu Kilambi, CEO von PowerTap Hydrogen Capital Corp.

Herr Sagar Mirchandani, Teilhaber der Viridian Hydrogen, sagte, dass sich die VAE darauf freuen, das PowerTap-System den erwarteten 25 Millionen Besuchern der ersten Expo im Nahen Osten, Afrika und Südasien zu präsentieren. Herr Mirchandani betont, "dass die Teams von Viridian und PowerTap im Einklang mit dem Thema der Expo of Mobility, Sustainability and Opportunity (Mobilität, Nachhaltigkeit und Möglichkeiten) das Glück haben werden, nicht nur der Region, sondern der Welt zu zeigen, dass die Wasserstoffbetankung die Kraftstoffquelle ist, die unsere Weltwirtschaften in eine erneuerbare, nachhaltige Zukunft verwandeln werden".