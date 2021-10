Sensation in der Wasserstoffbranche. Wird das der Gamechanger für Nel? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.10.2021, 08:48 | | 33 0 09.10.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die guten Nachrichten reißen einfach nicht ab! Nachdem Nel ASA in den vergangenen Monaten vor allem durch eine schwache Börsen-Performance aufgefallen war, häufen sich derzeit die guten Nachrichten, wobei die neueste Meldung ein echter Hammer ist. Denn nach zahlreichen neuen Aufträgen aus Großbritannien, Schweden und erstmals auch Frankreich zieht es Nel jetzt in das Land der aufgehenden Sonne. So gab der japanische Handelskonzern ITOCHU Corporation bekannt, mit Nel eine Absichtserklärung unterzeichnet zu haben. Beide Unternehmen streben eine Partnerschaft an, um gemeinsam Projekte zu entwickeln und das Wasserstoffgeschäft rund um den Globus voranzutreiben. Für Nel könnte das ein regelrechter Booster werden, denn ITOCHU kann mit einem Jahresumsatz von über 80 Milliarden Euro als richtig dicker Fisch bezeichnet werden. Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Bewertung korrigiert und die Aktie nach oben schießt. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

