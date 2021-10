Steinhoff nach dem Urteil: Das sind jetzt die Perspektiven!

Bei Steinhoff macht sich langsam aber sicher wieder vorsichtige Hoffnung breit. Denn das Unternehmen hat nach dem milliardenschweren Bilanzskandal nun seine Hausaufgaben gemacht. Die Konzernleitung konnte mit (fast) allen Gläubigern eine Einigung erzielen. Diese Einigung wurde von einem Amsterdamer Gericht bereits abgesegnet. Dieses Urteil ist seit einigen Tagen auch rechtskräftig. Jetzt geht es um Südafrika…

Denn es fehlt noch die Bestätigung eines Vergleichs am zweiten Stammsitz des Konzern. Dabei gibt es allerdings das Problem, dass eine kleine Gruppe von Gläubigern vor einem Gericht eine andere Lösung anstrebt als den ausgehandelten Vergleich. Die Gruppe um die ehemaligen Eigner der übernommenen Schuhkette Tekki Town streben eine Zerschlagung an. Erst wenn dieses Verfahren entschieden ist, kann das oberste Gericht in Südafrika über den Vergleich mit den übrigen Gläubigern entscheiden.

Fazit: Steinhoff hat seine Hausaufgaben also gemacht. Auch der Aktienkurs kommt wieder ins Laufen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

