Varta, TUI, Nel ASA: So geht es nächste Woche weiter!

Wow! Was für eine Börsenwoche. Der Dax rutschte erstmals seit Mai kurzzeitig unter 15.000 Zähler und auch bei den Einzelwerten ging es hoch her. Da war zunächst die Sensationsmeldung von Varta (eine komplette Varta-Analyse können Sie hier abrufen), dass der Batterie-Spezialist mit seinem Knowhow aus den Mini-Akkus, die beispielsweise in Hörgeräten oder Kopfhörern verbaut werden, zukünftig auch den Markt für E-Autos erobern möchte. Doch damit nicht genug…

Denn am Freitag überschlagen sich quasi die Ereignisse. Zunächst stürzte die TUI-Aktie fast 15 Prozent ab, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat, um die Corona-Staatshilfen zurückzuzahlen. Am Nachmittag gab es dann auch Neuigkeiten aus dem Wasserstoffbereich. So gab der japanische Handelsriese ITOCHU bekannt, mit Nel ASA (alles über den norwegischen Wasserstoffspezialisten lesen Sie hier) eine Absichtserklärung abgeschlossen zu haben, um rund um den Globus Wasserstoffprojekte gemeinsam an zu gehen.

Die neue Börsenwoche verspricht also erneut absolute Hochspannung!

