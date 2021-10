Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

7C Solarparken baut Solar-Portfolio aus - Investorentag im November Das Solarenergieunternehmen 7C Solarparken investiert in ein 20 MWp-Neubauprojekt in Draisdorf-Eggenbach (Lichtenfels) und steigert damit das eigene Portfolio an Solarenergieanlagen weiter. Man habe damit bereits das zum Jahresende 2021 geplante …