Steinhoff: Holland steht hinter dem Konzern. Was macht Südafrika?

Bei Steinhoff drehte sich in den vergangenen Wochen und Monaten alles um den Verhandlungstisch. Denn dort wurden immer wieder Gespräche mit den Gläubigern des milliardenschweren Bilanzskandals geführt, die letztlich in einem Vergleich mündeten. In den Niederlanden wurde dieser Vergleich bereits gerichtlich bestätigt, sodass es nun auf Südafrika ankommt. Dort gibt es gleich zwei Verfahren: Das oberste Gericht hat ebenfalls über diesen Vergleich zu entscheiden. Gleichzeitig läuft aber an einem anderen Gericht noch ein Verfahren einer kleiner Gruppe von Gläubigern, die auf Liquidation von Steinhoff klagt, um so die Abfindung für die Gläubiger zu maximieren. Auch wenn die Erfolgsaussichten laut Experten eher gering sind, möchte das oberste Gericht mit seiner Gesamtentscheidung warten, bis dieser Einzelfall verhandelt ist. Fazit: Steinhoff hat seine Hausaufgaben also gemacht. Auch der Aktienkurs kommt wieder ins Laufen.

