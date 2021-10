Varta nutzt seine Expertise in will gigantischen Markt erobern! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.10.2021, 12:48 | | 22 0 09.10.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Varta gab es in dieser Woche einen echten Paukenschlag. Auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns kündigte der Vorstand an, in das Geschäft der E-Mobilität einzutreten. Man wolle das Knowhow aus der Herstellung von kleinen Lithium-Ionen-Batterien nutzen, um Akkus für E-Autos zu produzieren. Anmerkung der Redaktion: Wo liegen die Chancen bei Varta? Und wie groß ist das Risiko? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Varta ist im Bereich Knopfzellen und Mini-Akkus Marktführer. Die Produkte werden unter anderem in Hörgeräten oder kabellosen Kopfhörern verbaut. Der Technologie-Gigant Apple setzt in seinen mittlerweile schon legendäre AirPods auf die Batterien aus Deutschland. An der Börse sorgte die Ankündigung für ein echte Feuerwerk. Die Aktie schoss über acht Prozent nach und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit März. Damit könnte Varta nun also die Wende in der seit Mitte August andauernden Abwärtsbewegung gelingen. Fazit: Wie geht es bei Varta weiter? Schafft die Aktie jetzt die Wiederaufnahme der langfristigen Aufwärtstrends? Wir haben die Aktie genau unter die Lupe genommen und die Perspektive herausgearbeitet.Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken.

