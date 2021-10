Nel ASA findet globalen strategischen Partner! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.10.2021, 13:48 | | 11 0 09.10.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Nel ASA machte in den vergangenen Tagen wieder vermehrt positive Schlagzeilen. Zunächst vermeldete der norwegische Wasserstoffspezialist gleich mehrere neue Auftragseingänge. Ein Elektrolyseur soll nach Schottland geliefert werden und in Schweden sowie erstmals auch in Frankreich soll der Konzern eine Wasserstoff-Station bauen. Pünktlich zum Wochenende tickert jetzt die nächste Meldung rein, die für Nel enorme Bedeutung haben könnte… Denn wie der japanische Handelsgigant ITOCHU Corporation bekannt gab, haben die Japaner mit Nel ASA eine Absichtserklärung unterzeichnet. Man möchte sich in Zukunft gemeinsam Wasserstoffprojekten widmen und rund um den Globus, die sich bietenden Chancen dieser Zukunftsbranche nutzen. Für Nel könnte die Zusammenarbeit mit diesem Giganten (ca. 80 Milliarden Jahresumsatz) entscheidende Bedeutung haben. Fazit: Bei Nel geht es weiter aufwärts. Doch was macht die Aktie? Sollten Anleger jetzt einsteigen? Oder lieber noch abwarten? Wir haben Unternehmen und Aktie für Sie an diesem Wochenende genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer