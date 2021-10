Breite Nachfrage, stabile Margen sorgen für starkes Gewinnwachstum im zweiten Quartal von TCS

Tata Consultancy Services (BSE: 532540, NSE: TCS), das weltweit führende Unternehmen für IT-Services, Consulting und Geschäftslösungen, hat seine konsolidierten Finanzergebnisse nach Ind AS und IFRS für das am 30. September 2021 endende Quartal veröffentlicht.

Umsatz bei 6,333 Mrd. USD, + 16,8 % im Jahresvergleich; +15,5 % im Jahresvergleich zu konstanten Wechselkursen

USD, + % im Jahresvergleich; im Jahresvergleich zu konstanten Wechselkursen Operative Marge bei 25,6 % ; +0,1 % gegenüber dem Vorquartal, -0,6 % gegenüber dem Vorjahr

; gegenüber dem Vorquartal, gegenüber dem Vorjahr Nettoeinkommen bei 1,301 Mrd. USD , + 14,0 % gegenüber Vorjahr | Nettomarge bei 20,5 %

, + gegenüber Vorjahr Nettomarge bei Starker Kundenzuwachs: 5 neue Kunden (insgesamt: 54 ) im Wert von über 100 Mio. USD; 17 neue Kunden (insgesamt 114 ) in über 50 Mio. USD

neue Kunden (insgesamt: ) im Wert von über 100 Mio. USD; neue Kunden (insgesamt ) in über 50 Mio. USD Nettobarmittel aus operativer Tätigkeit in Höhe von 1,344 Mrd. USD bzw. 103,3 % des Nettoeinkommens

USD bzw. des Nettoeinkommens Nettozuwachs von 19.690 | Mitarbeiterstärke: 528.748

Mitarbeiterstärke: Vielfältig und inklusiv: Frauen in der Belegschaft: 36,2 % | 157 Nationalitäten

Nationalitäten Aufbau einer G&T-Belegschaft: Über 417.000 Mitarbeiter in neuen Technologien geschult | Über 26.000 kontextbezogene Master identifiziert | Über 6.900 Elevate-Absolventen

Mitarbeiter in neuen Technologien geschult kontextbezogene Master identifiziert | Elevate-Absolventen Best-in-Class-Talentbindung: Abgangsrate von LTM IT Services bei 11,9 % ; niedrigste in der Branche

; niedrigste in der Branche Dividende je Aktie: INR 7,00 | Stichtag 19.10.2021 | Zahlungsdatum 03.11.2021

Rajesh Gopinathan, Chief Executive Officer and Managing Director, sagte: „Das starke und anhaltende Nachfrageumfeld ist eine einmalige Gelegenheit, uns als bevorzugter Wachstums- und Transformationspartner für unsere Kunden zu positionieren. Wir nutzen den Rückenwind des Wachstums, um in die Stärkung relevanter Fähigkeiten zu investieren und ein umfassendes Angebotsportfolio aufzubauen, das über Geschäftszyklen hinweg ein breiteres Spektrum von Interessengruppen im Unternehmen anspricht, unsere Marke stärkt und unser Geschäft widerstandsfähiger macht. Wir glauben, dass dies der nachhaltigste Weg ist, um längerfristigen Wert für alle unsere Stakeholder zu schaffen.“

N Ganapathy Subramaniam, Chief Operating Officer & Executive Director, sagte: „Wir sind mit unserer Gesamtlieferleistung während des Quartals zufrieden, in dem dank der Leidenschaft, Energie und des Engagements unserer Mitarbeiter mehrere große komplexe Programme in verschiedenen Branchen live gegangen sind. Dazu gehören Programme wie kontaktloses Bezahlen, kartenloses Abheben von Bargeld an Geldautomaten für führende Banken, Space-Range-Display-Transformation für Einzelhändler, eine der größten Anwendungstransformationen zu einer nativen Public-Cloud-Architektur, die alle unser automatisierungsgeführtes G+T-Framework, agile Methoden und unser Toolkit nutzen. Unsere Produkte und Plattformen, TCS BaNCS, Quartz SmartLedgers, TwinX und TCS Cognix, haben alle im Quartal große Erfolge erzielt und treiben in vielen Märkten zunehmend die Transformation von Geschäfts- und Betriebsmodellen voran.“

Samir Seksaria, Chief Financial Officer, sagte: „Starkes Wachstum und disziplinierte Ausführung haben uns geholfen, den Gegenwind durch die währungs- und angebotsseitige Inflation zu überwinden und höhere Margen zu erzielen. Unsere branchenführende Rentabilität und unsere starke Umwandlungsrate des Cashflows geben uns die nötigen Mittel, um die richtigen Investitionen zu tätigen, die zum Aufbau des Geschäfts der Zukunft erforderlich sind.“

Forschung und Innovation

Zum 30. September 2021 hat das Unternehmen 6.169 Patente angemeldet, davon 180 im Quartalsverlauf, und es wurden 2.100 Patente erteilt.

Personalwesen

Die Fähigkeit des Unternehmens, Talente in großem Umfang anzuziehen und zu halten, und seine kontinuierlichen Investitionen in die organische Talententwicklung haben es ihm ermöglicht, einen Großteil der zunehmenden Nachfrage nach neueren Technologien durch interne Kandidaten zu decken. Die Mitarbeiter haben im zweiten Quartal über 14,3 Millionen Lernstunden absolviert. Über 496.000 Mitarbeiter wurden in agilen Methoden geschult und über 417.000 Mitarbeiter wurden in mehreren neuen Technologien geschult.

TCS hat im zweiten Quartal netto 19.690 Mitarbeiter eingestellt, sodass sich die Gesamtzahl der Mitarbeiter zum 30. September auf 528.748 erhöht. Es ist nach wie vor eine sehr heterogene Belegschaft mit 157 Nationalitäten und einem Frauenanteil von 36,2 %.

Die Philosophie von TCS, in Menschen zu investieren, und seine fortschrittlichen Arbeitsplatzrichtlinien haben zu einer branchenführenden Talentbindung geführt. Abgangsrate von IT Services (LTM) bei 11,9 %; niedrigste in der Branche.

„Dies war in mehrfacher Hinsicht ein erfüllendes Quartal. Wir haben in den letzten sechs Monaten eine Rekordzahl von 43.000 frischen Absolventen an Bord geholt. Unsere Shift-Left-Trainingsstrategie hat uns geholfen, ihre Bereitstellung erheblich zu beschleunigen. Die frühzeitige Investition in den Aufbau unserer eigenen Talentpipeline hat uns geholfen, Herausforderungen auf der Angebotsseite zu meistern und die Umsetzungszeitpläne der Wachstums- und Transformationsprogramme unserer Kunden einzuhalten. Durch die Fokussierung auf die organische Talententwicklung und die Verknüpfung von Lernen und Karriere haben wir die Mitarbeiterzufriedenheit hoch gehalten. Gleichzeitig bauen wir Programme wie Contextual Masters und Elevate weiter aus, um die G&T-Führungskräfte auf die Belegschaft von morgen vorzubereiten“, sagte Milind Lakkad, Chief HR Officer. „Da 70 % der TCSer vollständig geimpft sind und über 95 % mindestens eine Dosis erhalten haben, planen wir, unsere Belegschaft bis Ende dieses Jahres schrittweise wieder ins Büro zurückzuholen.“

IFRS-Finanzberichte

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung Für die Dreimonatszeiträume zum 30. September 2020 und 30. September 2021 (in Millionen USD, außer bei Angaben je Aktie) Dreimonatszeiträume bis

30. September 2020 Dreimonatszeiträume

bis

30. September 2021 Ex ber. Ausgewiesen Umsatz 5.424 5.424 6.333 Umsatzkosten 3.205 3.205 3.773 Bruttogewinn 2.219 2.219 2.560 Vertriebsgemeinkosten 797 962 938 Betriebsergebnis 1.422 1.257 1.622 Sonstige Einnahmen (Unkosten), netto 101 101 131 Ergebnis vor Ertragsteuern 1.523 1.358 1.753 Ertragsteuer 378 342 448 Ergebnis nach Ertragsteuern 1.145 1.016 1.305 Minderheitsanteile 4. 4. 4. Jahresüberschuss 1.141 1.012 1.301 Gewinn je Aktie in USD 0,30 0,27 0,35

Konzernbilanz Stand 31. März 2021 und 30. September 2021 (in Millionen USD) Stand 31. März 2021 Stand 30. September 2021 Assets Sachanlagen 1.653 1.606 Nutzungsrechte an Vermögenswerten 1.040 1.073 Immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert 603 594 Forderungen 4.106 4.425 Nicht berechnete Einnahmen 1.490 1.552 Investitionen 4.002 5.243 Liquide Mittel und Bargegenwerte 934 700 Sonstiges Umlaufvermögen 3.102 3.057 Sonstiges Anlagevermögen 1.173 1.201 Summe Aktiva 18.103 19.451 Passiva Aktionärsfonds 12.065 13.346 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 4.651 4.723 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1.293 1.290 Minderheitsanteile 94 92 Summe Verbindlichkeiten 18.103 19.451

Über Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services ist ein Unternehmen für IT-Dienstleistungen, Beratung und Geschäftslösungen, das viele der weltweit größten Unternehmen seit über 50 Jahren bei ihren Transformationsprozessen begleitet. TCS bietet ein beratungsorientiertes, kognitiv gestütztes, integriertes Portfolio von Dienstleistungen und Lösungen in den Segmenten Business, Technologie und Engineering. Dieses wird durch das einzigartige „Location Independent Agile“-Liefermodell bereitgestellt, das in der Softwareentwicklung als Referenz für Exzellenz gilt.

TCS beschäftigt als Teil der Tata-Gruppe, Indiens größter multinationaler Unternehmensgruppe, über 528.000 der weltweit am besten ausgebildeten Berater in 46 Ländern. Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2021 endete, erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 22,2 Milliarden USD und ist an der BSE (ehemals Bombay Stock Exchange) und der NSE (National Stock Exchange) in Indien notiert. Die proaktive Haltung von TCS gegenüber dem Klimawandel sowie die preisgekrönte Arbeit mit Gemeinden weltweit haben dem Unternehmen einen Platz in führenden Nachhaltigkeitsindizes wie dem MSCI Global Sustainability Index und dem FTSE4Good Emerging Index eingebracht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tcs.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211009005009/de/