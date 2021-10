Valneva: Wann kommt der Impfstoff des Hoffnungsträgers?

“Herdenimmunität” – so lautet seit einigen Wochen das Schlagwort der Politiker im Kampf gegen das Virus. Doch um diese zu erreichen, fehlt vor allem eines: Ein Impfstoff, der nicht auf der neuartigen mRNA-Technologie basiert, die von BioNTech und Moderna angewendet wird. Denn diese Methode ruft bei vielen große Skepsis hervor. Deswegen hat sich der französische Impfspezialist Valneva entschieden, einen Impfstoff auf Tot-Viren-Basis zu entwickeln.

Derzeit läuft die finale Phase-III-Studie und das Unternehmen hat bereits in Aussicht gestellt, kurzfristig erste Ergebnisse zu präsentieren. Um eine anschließende Zulassung zu beschleunigen, liefert Valneva die Ergebnisse parallel auch an die europäische Arzneimittelbehörde EMA. Sollten in Kürze also positive Resultate veröffentlicht werden, könnte es ganz, ganz schnell gehen.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

