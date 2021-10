Nel ASA: DAS ist die entscheidende Chartmarke

Seit Januar befindet sich die gesamte Wasserstoffbranche in der Krise. Zumindest was die Börsenentwicklung angeht. Denn nach dem herausragenden Jahr 2020 zeigen die Trends jetzt seit rund neun Monaten klar nach unten. Nel ASA konnte in den vergangenen Tagen mit positiven Nachrichten aufwarten und scheint auf dem Weg zurück zu sein. Für die Aktie ist jetzt eine Marke ganz entscheidend!

Denn in den vergangenen Wochen setzte der Kurs mehrfach in den Bereich um 1,20 Euro zurück, konnte dort aber stets wieder nach oben drehen. Damit hat sich in dieser Zone eine wichtige Unterstützung gebildet, die der Aktie ausreichend Rückendeckung zu geben scheint. Doch wie geht es nun weiter? Können die jüngsten Unternehmensmeldungen neue Impulse geben?

Fazit: Nach unten ist die Sache für Nel ASA relativ klar zu definieren. Doch wie groß sind die aktuellen Gewinnchancen? Ist Nel eine Aktie mit Zukunft? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen und die Resultate in einem eBook für Sie zusammengefasst. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

