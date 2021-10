Seite 2 ► Seite 1 von 4

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt den Abschluss der lila 3=13827 durch ein angedeutetes EDT in Form eines Zigzags (orangene A=13323, orangene B=11264, orangene C=13827) in der blauen 5 nebst der korrektiven lila 4=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit blauer W=11669, blauer X=12279, blauer Y=8819, blauer X2=9996, blauer Z=8612) sowie laufenden lila 5 (bisher 16030).Seit dem Bruch der grünen 0-b-Linie kommt für die Interpretation der lila 5 nur noch ein Grundmuster (Impuls oder Zigzag) in Frage.Die lila 5 kann – ausgehend von 8612 – mit orangener 1=13461, orangener 2=11324 sowie orangener 3 (bisher 16030) gezählt werden. Für eine nachhaltige impulsive Fortsetzung der lila 5 ist die orangene 3 oberhalb der 100er Ausdehnung 16173 und eventuell sogar 161er Ausdehnung 19170 (orangene Fibos) zu erwarten. Allerdings hat die orangene 3 ihr Mindestziel bereits abgearbeitet, so dass sich für die orangene 3 drei unterschiedliche impulsive Zählweisen anbieten:In der orangenen 3 läuft nach der lila 3=16030 und lila 4 (bisher 14814) vermutlich die lila 5. Die lila 5 kennt keine Obergrenze und kann die orangene 3 oberhalb 16173 bzw. 19170 beenden. Mit dieser Zählweise gibt es für die Folgebewegungen keinerlei Restriktionen und der DAX könnte sich bereits in der Startbewegung der Jahresendrallye befinden.Die orangene 3 befindet sich nach der grünen Alt: 1=16030 und grünen Alt: 2 (bisher 14814 unterhalb 23er Mindestziel 14919 - hellblaue Fibos) wahrscheinlich schon in der grünen Alt: 3. Das 38er Ziel 14232 der grünen Alt: 2 ist noch offen und wegen der flachen grauen 0-b-Linie nur schwer realisierbar, womit von einer gedehnten grünen Alt: 1 und kurzen grünen Alt: 2 auszugehen ist. Ausgehend von 14814 läge damit das 100er Maximalziel der grünen Alt: 3 bei 19519 (grüne Fibos). Auch mit dieser Zählweise könnte im DAX die Startbewegung der Jahresendrallye laufen.