Nel ASA: Darauf kommt es jetzt an! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.10.2021, 19:48 | | 29 0 09.10.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA arbeitet weiter an einer positiven Zukunft. Konnten in den vergangenen zwei Wochen immer wieder neue Auftragseingänge vermeldet werden, gab es gestern nun den nächsten Paukenschlag. Denn in ITOCHU Corporation findet Nel einen strategischen Partner mit Weltformat. Der japanische Handelskonzern erzielt einen Jahresumsatz von rund 80 Milliarden Euro! Gemeinsam möchte beide Unternehmen Wasserprojekte rund um den Globus vorantreiben. An der Börse konnte diese Meldung allerdings noch keine Impulse setzen. So verabschiedet sich Nel nahezu unverändert ins Wochenende. Positiv dabei: Die Aktie testete im Wochenverlauf zum wiederholten Male die Jahrestiefs im Bereich von 1,20 Euro und konnte diese Marke erfolgreich verteidigen. Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Auch wenn die Meldungen an der Börse offenbar noch nicht angekommen sind, könnte es jetzt also schnell gehen. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer