Steinhoff: Die erste Schlacht ist gewonnen. Jetzt geht es um Alles!

Bei Steinhoff mehren die Anzeichen, dass der Konzern den milliardenschweren Bilanzskandal immer besser verarbeitet. Nach monatelangen, extrem zähen und kontroversen Verhandlungen ist es den Konzernchefs gelungen, sich mit (fast) allen Gläubigern zu einigen und so den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.

Anmerkung der Redaktion: Welche Chancen hat Steinhoff an der Börse? Und wie groß ist das Risiko? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Ein Amsterdamer Gericht hat den ausgehandelten Vergleich bereits für rechtskräftig erklärt. Diesen Schritt muss nun ein Gericht in Südafrika noch nachholen. Da hier allerdings noch die Klage der wenigen unzufriedenen Gläubiger im Raume steht, dürfte sich diese Entscheidung noch etwas ziehen.

An der Börse hat Steinhoff in den vergangenen Wochen ebenfalls einiges an Boden gut gemacht. In der zweiten August-Hälfte konnte sich der Kurs beinahe verdreifachen, ehe es im September wieder etwas nach unten ging. Seit Mitte September oszilliert die Aktie nun um die Marke von 18 Cent.

Doch wie geht es mit Steinhoff jetzt weiter? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein und welche Chancen bietet Steinhoff? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.