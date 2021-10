TUI, Nel, Varta, Daimler, Valneva: Hier warten die nächsten Gewinnchancen!

Es ging wieder mal extrem hoch her auf dem Börsenparkett in den vergangenen Tagen. Daimler (alle Infos finden Sie hier) setzte seine Rallye quasi unbeirrt fort und kletterte erstmals seit 2015 (!) wieder über die Marke von 80 Euro. Damit fehlen hier nur noch rund 15 Prozent Kursgewinn, um auch die Allzeithochs zu überbieten.

Bei TUI ging es am Freitag genau in die andere Richtung. Denn der Aktienkurs verlor zeitweise 15 Prozent. Hintergrund war eine Kapitalerhöhung über die Ausgabe neuer Aktien, die den Aktienkurs verwässerte. Mit dem zusätzlichen Eigenkapital möchte TUI die Corona-Staatshilfen begleichen.

Bei Varta (hier finden Sie Details) kam die Sensationsnachricht schon am Dienstagabend auf dem Kapitalmarkttag mit Großinvestoren. Denn der Vorstand gab bekannt, in Kürze in das Geschäft der E-Mobilität einzusteigen. Noch in diesem Jahr soll die Produktion der V4Drive-Zellen anlaufen, um E-Autos mit Akkus auszustatten.

Valneva dagegen wurde an der Börse wieder einmal kräftig durchgeschüttelt (die gesamte Analyse können Sie hier nachlesen). Zeitweise fiel der Hoffnungsträger in Sachen Impfstoff unter die Marke von 12 Euro, konnte sich zum Ende der Woche aber gut erholen. Es bleibt abzuwarten, wann die Franzosen die ersten Ergebnisse der entscheidenden Phase-III-Studie liefern.

Am Freitag gab es für den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA (alles über Nel lesen Sie hier) allen Grund zur Freude. Denn das Unternehmen hat mit dem japanischen Handelsgiganten ITOCHU eine Absichtserklärung abgeschlossen und will in Zukunft gemeinsam mit den Japanern Wasserstoffprojekte rund um den Globus forcieren.