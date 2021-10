Nel ASA: Norweger gehen voller Elan in die neue Börsenwoche!

Bei Nel ASA dominierten in den vergangenen Tagen endlich mal wieder die positiven Schlagzeilen. So konnte der norwegische Wasserstoffspezialist unter anderem neue Aufträge aus Schottland, Schweden und erstmals auch Frankreich vermelden. Doch damit nicht genug, denn pünktlich zum Wochenende gab es den nächsten Paukenschlag…

Anmerkung der Redaktion: Welche Chancen hat Nel ASA nach diesen Nachrichten jetzt an der Börse? Und wie groß ist das Risiko? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

So gab der japanische Handelskonzern ITOCHU Corporation bekannt, man habe mit den Norwegern eine Absichtserklärung unterzeichnet. Im Wesentlichen geht es dabei um das Ausloten neuer Wasserstoffprojekte rund um den Globus. Angesichts einen Jahresumsatzes von rund 80 Milliarden Euro von ITOCHU kann sich das für Nel zu einem echten Glücksfall entwickeln!

An der Börse scheint diese Schlagzeile noch nicht angekommen zu sein. Denn der Aktienkurs ging am Freitag mit 1,265 Euro nahezu unverändert aus dem Handel. Positiv dabei: Nel konnte in der abgelaufenen Woche die Jahrestiefs im Bereich von 1,20 Euro zum wiederholten Male erfolgreich verteidigen!

Doch wie geht es bei Nel am Montag weiter? Schießen die Kurse angesichts der neuen Meldung durch die Decke? Welche Risiken gehen Anleger mit der Aktie ein? All das lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook. Diese Studie können Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.