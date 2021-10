Sebastian Kurz geht, um zu bleiben Autor: Tichys Einblick | 10.10.2021, 10:11 | | 12 0 | 0 10.10.2021, 10:11 | Im nächsten Jahr steht in Österreich die Bundespräsidentenwahl an, 2023 sind Landtagswahlen in vier Bundesländern: Niederösterreich, Tirol, Kärnten und Salzburg. 2024 stehen nicht nur Landtagswahlen in Vorarlberg und Steiermark bevor – sondern sowohl Nationalratswahlen wie Wahlen zum EU-Parlament. Das bedeutet, der als Bundeskanzler zurückgetretene Sebastian Kurz ist als Bundesparteiobmann und Klubobmann (Fraktionsvorsitzender) im Nationalrat ab Der Beitrag Sebastian Kurz geht, um zu bleiben erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Fritz Goergen.

