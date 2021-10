Nel, Plug Power & Co.: DAS könnte die Wasserstoffbranche kräftig durcheinander wirbeln!

Die Aktien der Wasserstoffbranche befinden sich seit Januar quasi geschlossen auf dem Weg nach unten. 60%, 70% und gar 80% Verluste mussten einige Titel hinnehmen. Besonders heftig hat es auch den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA erwischt. Doch das könnte sich jetzt ändern…

Denn am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass Nel eine Absichtserklärung mit dem japanischen Handelskonzern ITOCHU Corporation geschlossen hat. Man wolle gemeinsam Wasserstoffprojekte rund um den Globus ausloten und realisieren. Mit einem Jahresumsatz von über 80 Milliarden Euro ist ITOCHU ein extrem starker Partner für Nel…

Diese Nachricht konnte dem Aktienkurs im späten Freitagshandel allerdings noch keine Impulse verleihen. Nel beendete die Woche bei 1,265 Euro und damit quasi unverändert zum Vortag. Doch angesichts dieser neuen Meldung könnte es jetzt ganz schnell gehen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

