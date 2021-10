Hamburg (ots) - Die zunehmende Monopolbildung im Ladesäulenmarkt treibt die

Strompreise für Elektroautos in die Höhe und verhindert echten Wettbewerb. Für

E-Mobilist*innen kostet der Strom an der Ladesäule bis zu 140 Prozent mehr als

im Haushalt. Auch an anderer Stelle wird es teuer: Die Ladesäulenbetreiber

verlangen von konkurrierenden Fahrstromanbietern Preisaufschläge von 25 bis 100

Prozent, in der Spitze sogar 300 Prozent. Das geht aus dem neuen

LichtBlick-Ladesäulencheck 2021 hervor.



LichtBlick legt den fünften Ladesäulencheck seit 2017 vor. In die Analyse sind

Recherchen des Datendienstleisters Statista zu 13 großen Ladesäulenbetreibern

und zwei Roaminganbietern sowie weitere Marktdaten von LichtBlick eingeflossen.





Im Ladesäulencheck wird der Fall einer Batterieladung eines ID3 von Volkswagen untersucht. Angenommen wird eine Ladung von 14 kWh Strom für 100 KilometerReichweite. Bei den untersuchten Ladesäulenbetreibern fallen hier Kostenzwischen 4,77 und 6,68 Euro (AC-Laden) bzw. 4,77 und 10,77 Euro (DC-Laden) an.Zum Vergleich: Die gleiche Menge Haushalsstrom kostet 4,48 Euro.Ralph Kampwirth, Unternehmenssprecher von LichtBlick: "Die Daten dokumentiereneinen klaren Fall von Marktversagen. Regionale Monopole behindern dieVerkehrswende. Die Strompreise für E-Mobilist*innen sind oft intransparent undüberhöht. Noch drastischer fallen die Aufschläge für konkurrierendeFahrstrom-Anbieter wie LichtBlick aus. Die willkürliche Preistreiberei derLadesäulenbetreiber gegenüber Wettbewerbern verstößt gegen das Kartellrecht. DieSituation erinnert an die ersten Jahre im liberalisierten Strommarkt, alsStadtwerke und Konzerne neue Anbieter systematisch diskriminiert haben."Ein Fortschritt gegenüber früheren Untersuchungen: Mittlerweile rechnen alleBetreiber per Kilowattstunde ab. Zeittarife gibt es nicht mehr. Allerdings istder Zugang zu den Ladesäulen weiterhin nicht verbraucher*innenfreundlich. Auchsind die Kosten meist intransparent, häufig fallen Zusatzgebühren an - zumBeispiel für längere Aufenthalte am Ladepunkt.Roaminganbieter vereinfachen zwar den Zugang zu überregionalen Ladesäulen,verlangen in der Regel aber auch höhere Preise."Ladesäulen sind keine Tankstellen. Der Ladevorgang dauert länger und findetwährend des Parkens statt. Darum macht es Sinn - ähnlich wie bei denStromzählern im Haushalt - eine Ladesäulen-Infrastruktur zu schaffen, die allenWettbewerbern offensteht. Im Gegenzug erhalten die Betreiber einDurchleitungsentgelt. Dieses Entgelt finanziert künftig den weiteren Ausbau derLadeinfrastruktur", erläutert LichtBlick-Sprecher Kampwirth.LichtBlick fordert von der Politik eine grundlegende Marktreform. Trotz einerVielzahl von mehr als 1.000 Ladesäulenbetreibern in Deutschland gibt es keinenWettbewerb. Während heute nur der Betreiber Strom an seine Säulen liefert,sollen die Ladepunkte künftig allen Stromanbietern offenstehen. Einentsprechendes Modell der Bundesnetzagentur trat zum 1. Juni 2021 in Kraft. Esist allerdings nicht verpflichtend. Technisch wäre dieser Schritt ohne Umrüstungder bestehenden Ladesäulen möglich. Verbraucher*innen könnten dann frei ihrenFahrstrom-Tarif wählen. Sie könnten an jeder öffentlichen Säule zwischenFlensburg und München mit einer Ladekarte oder App zu einem Preis und auf eineRechnung laden.Weitere Informationen:Den LichtBlick-Ladesäulencheck 2021 finden Sie zum Download unterhttp://www.lichtblick.de/ladesaeulencheck21Über LichtBlick:Vor über 20 Jahren fing LichtBlick an, sich als Pionier für erneuerbare Energienstark zu machen. Heute ist Ökostrom das neue Normal und LichtBlick Deutschlandsführender Anbieter für Ökostrom und WärmeStrom. Bundesweit leben und arbeitenüber 1,7 Million Menschen mit der Energie von LichtBlick. Über 400LichtBlickende entwickeln Produkte und Services für einen klimaneutralenLebensstil. 2020 erreichte das Klimaschutz-Unternehmen einen Umsatz von 1,1Milliarde Euro. LichtBlick gehört zum niederländischen Energiewende-VorreiterEneco. Eneco will seine Wind- und Solarkapazität bis 2025 verdoppeln und damitÖkostrom für rund 2,4 Millionen Haushalte erzeugen. Info:http://www.lichtblick.de