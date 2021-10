Varta macht den nächsten Schritt auf dem Weg nach ganz oben!

In den vergangenen Jahren hat Varta sich vor allem im Bereich von Mini-Akkus bzw. -Batterien einen Namen gemacht. So werden die kleinen Lithium-Ionen-Zellen vor allem in Hörgeräten und Kopfhörern verbaut. Unter anderem Apple setzt in seinen AirPods auf Vartas Knopfzellen. Jetzt möchte Varta den nächsten Schritt machen und einen kompletten Weltmarkt erobern.

Denn wie der Vorstand auf dem Kapitalmarkttag für Investoren bekannt gab, wird Varta noch in diesem Jahr mit dem Bau der V4Drive-Zellen beginnen. Damit will Varta den Markt für Elektroautos aufmischen. Man müsse die Expertise aus den kleinen Akkus nutzen, um in diesem gigantischen Wachstumsmarkt mitzumischen. Die Massenproduktion soll dann in ca. zwei Jahren beginnen, wobei die Produktionskapazitäten von der Höhe der Nachfrage abhängig gemacht wird.

Fazit: Führt der Eintritt Vartas in die Elektromobilität zu einer Kursexplosion bei Varta? Schafft die Aktie jetzt die Wiederaufnahme der langfristigen Aufwärtstrends? Wir haben die Aktie genau unter die Lupe genommen und die Perspektive herausgearbeitet. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken.