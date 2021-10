Erdbeben auf dem Markt für Elektroautos. Das könnte zu massiven Verschiebungen führen!

Von der aktuellen (temporären) Impfstoffinflation einmal abgesehen gibt es vermutlich kaum ein Thema, das so beherrschend und dominant ist wie der Markt für Elektromobilität. Und genau könnte es jetzt zu massiven Verschiebungen kommen. Denn wie der deutsche Batteriehersteller Varta vermeldet, plant das Unternehmen den Einstieg in das Akku-Geschäft für E-Fahrzeuge!

Man wolle das Knowhow nutzen, das Varta im Bereich der Mini-Lithium-Ionen-Zellen aufgebaut hat, um den nächsten Schritt zu machen und in einen gigantischen Wachstumsmarkt einzutreten. Noch in diesem Jahr soll die Produktion der V4Drive-Zelle beginnen, wobei es dabei erst einmal um eine geringe Stückzahl gehen wird. Denn der Start für Massenproduktion ist für 2023 geplant, so der Varta-Vorstand auf dem Kapitalmarkttag für Großinvestoren.

Fazit: Führt der Eintritt in die Elektromobilität zu einer Kursexplosion bei Varta? Schafft die Aktie jetzt die Wiederaufnahme der langfristigen Aufwärtstrends? Wir haben die Aktie und deren Perspektive für Sie in unserem brandaktuellen eBook herausgearbeitet. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken.